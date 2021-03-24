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محمد منير يردد تكبيرات العيد بمصاحبة العود والفرقة الموسيقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:23 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
ردد الفنان محمد منير، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، تكبيرات العيد بمصاحبة العود والفرقة الموسيقية.


وقالت الفنانة إسعاد يونس إن أداء محمد منير لفت نظرها إلى أنها لم تسمع صلاة العيد التي يكبر فيها الناس بطريقة تشبه الكورال المتوازن.


على جانب آخر، أكد الكينج محمد منير أنه لم يقصد عدم الزواج أو الإنجاب، مرددا: "فجأة لقيت نفسي فى الستينات بس على فكرة أنا لسه فاتح الباب، ممكن أتجوز بكره بعده الله أعلم".


وأوضح الكينج خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، أن الغناء ينقذه فى جميع الأوقات، فى الحزن والفرح، وروي أن يوم عزاء والدته دخل الحمام ووجد نفسه يغنى تعبيرا عن الحزن الشديد بداخله.


وكشف  منير مفاجأة غير متوقعة عن نادي كرة القدم الذي يقوم بتشجيعه حاليًا، مؤكدا أنه كان من مشجعي نادي الزمالك، لكن حاليًا يحب لاعبي فريق الأهلي.


وذكر أنه كان يشجع فريق الأهلي في مونديال الأندية وتابع مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني.
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