درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 - 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22

المنصورة الصغرى 13 والعظمى 21

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 14 العظمى 21

مطروح الصغرى 13 والعظمى 19

السلوم الصغرى 12 والعظمى 18

بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21

دمياط الصغرى 14 العظمى 20