أخبار الرياضة.. هاني شاكر يناشد الرئيس السيسي بسبب الزمالك.. ومدرب حراس المنتخب يستفز الحضري.. وشوبير يعلن عودة نجم الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









ناشد الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لإنقاذ نادي الزمالك، مما يحدث فيه حاليا.









قال محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن هناك عوارًا قانونيًا في قرار تعيين إبراهيم الكفراوي مشرفًا على الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي.









أعرب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية.









قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر عودة عمار حمدي لصفوف الفريق الأحمر، بدءًا من الموسم الجديد في ظل الحاجة لخدماته الفنية.









يرى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن نادي الزمالك يدفع ثمن رحيل مجلس المستشار مرتضى منصور، في الفترة الماضية.







قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، إن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، يعد أفضل من تواجد في مصر بعد حارس الأهلي السابق إكرامي الشحات، فى محاولة لاستفزاز تاريخ عصام الحضري الأفضل فى تاريخ مصر بالأرقام.



