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أخبار العالم

قفزة مرعبة.. البرازيل تسجل أكبر عدد وفيات بكورنا في يوم واحد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:17 ص
ضحايا كورونا
ضحايا كورونا
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محمد علي

سجلت البرازيل زيادة كبيرة في عدد حالات الوفاة بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد ما يشير إلى تنامي الذروة الوبائية الثالثة في البلد الذي يلي أمريكا مباشرة في أعداد قتلى الوباء، وفق ما أفادت به صحف أمريكية.


وقالت التقارير الدولية إن البرازيل صارت تعيش حافة الانهيار للنظام الصحي، بيينما أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرها من الحالة الوباءئة في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

ووصل عدد الحالات المتوفاة في 24 ساعة فقط إلى  3251 حالة وفاة جديدة بسبب Covid-19 - وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الوباء.

وأشارت التقارير إلى إنه علاوة على إن تسجيل البرازيل أعلى معدل وفيات منذ بدء الوباء، فقد أصبحت أيضًا الدولة الأولى في القارة الجنوبية التي تسجل فيها أكثر من 3000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في يوم واحد، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.  

بلغ عدد الوفيات بسبب Covid-19 في البرازيل الآن 298676 ، مع تسجيل الرقم القياسي السابق لأعلى وفيات يومية فقط الأسبوع الماضي.  

بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن 82،493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 12،130،019.  


وتأتي البرازيل بهذه الحصيلة القاسية من الوفيات خلف أمريكا التي بلغ فيها عدد الوفيات 556883 ألف ميت بالعدوى الفيروسية، بينما المصابين يتجاوزون الـ30 مليونًا.

كما وتأتي ثالثًا، الهند، بـ11734058  مليون مصاب، وأكثر من 160 ألف متوفى بالوباء.

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