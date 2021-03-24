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الجرام بـ 767 جنيهًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:21 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية  "صدى البلد"، اليوم، الاربعاء 24- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ، 877 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 767 جنيها.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 657 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6139  جنيها.

وفى سياق آخر قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
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