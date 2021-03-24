محافظ شمال سيناء: ميناء العريش البحري رافد اقتصادي مهم على البحر المتوسط

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، إنه تم إعادة افتتاح ميناء العريش البحري للتجارة الدولية بعد تطويره بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصرار الدولة المصرية على إعادة تشغيله كرافد اقتصادي مهم على البحر المتوسط باعتباره أقصر الطرق التي تربط بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، وأن الميناء يعمل حاليا ويستقبل سفينة أو اثنين أسبوعيا لتصدير منتجات المحافظة من الأسمنت ورمل الزجاج والملح.

وأكد ان إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير وتطويره يعتبر شريان حياة جديد لمصر ولجميع أبناء محافظة شمال سيناء، حيث قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية في تجهيز المخططات المطلوبة لتطوير وتحديث الميناء طبقا للدراسات الاقتصادية العالمية في التشغيل ليكون ميناء عالميا على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أن ميناء العريش البحري أصبح حاليا مؤهلا للتصدير إلى مختلف دول العالم وخاصة أوروبا، حيث تم افتتاحه واستقبال السفن التجارية الدولية أوائل العام الجاري، لنقل شحنات الأسمنت والملح والرمال وغيرها من ثروات سيناء لتصديرها إلى مختلف دول العالم وخاصة أوربا، مما يعود بالنفع على أهالي شمال سيناء ومصر كلها.

وأوضح انه يتم تصدير المواد الخام من سيناء على 3 مراحل: المرحلة الأولى لتصدير الملح، والمرحلة الثانية لتصدير الرمل الزجاجي، والمرحلة الثالثة لتصدير الرخام، ثم تأتى عمليات تصدير باقي ثروات ومنتجات سيناء.

وأشار إلى أن عمليات التطوير مستمرة وزيادة الغاطس لاستقبال سفن أعمق وأطول، وأن هناك تيسرات كبيرة للمستثمرين للاستثمار خارج نطاق العريش في المياه التعدينية.. إلى جانب فتح أسواق جديدة شمال إفريقيا وأوربا بتيسيرات لزيادة الحركة وإتاحة فرص عمل جديده .



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