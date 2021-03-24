ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صنفان من الطعام يمنعان تساقط الشعر

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:00 ص
صنفان من الطعام يمنعا
صنفان من الطعام يمنعا تساقط الشعر احرصي على تناولهم
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها، عدم التغذية الجيدة والحالة النفسية، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل أصناف الطعام لعلاج مشكلة تساقط الشعر.

الزبادي: الزبادي غني بفيتامين ب 5 وفيتامين د المعروفين بتعزيز صحة بصيلات الشعر. بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الزبادي لعمل قناع للشعر من حين لآخر.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي: يدعم فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم ، وقد يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر.

يُعرف فيتامين سي أيضًا بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة التي قد تجعل شعرك هشًا وضعيفًا.

أضف الفواكه مثل البرتقال والبابايا والتوت والليمون والكيوي إلى نظامك الغذائي.

يساعد فيتامين سي أيضًا في إنتاج بروتين أساسي يسمى الكولاجين الذي يقوي الأوعية الدموية التي تدعم خصل الشعر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللوز و الأرجان أبرزها.. 4 زيوت طبيعية للعناية بالشعر

أبرز 6 أطعمة تمنع تقصف الشعر وتساقطه

فوائدها مذهلة.. أبسط 5 ماسكات لشعرك باستخدام القهوة

5 أسرار جمال من الهند لتجعل شعرك ينمو بشكل أسرع

تساقط الشعر وعلاجه للرجال والسيدات

مجربة وسريعة.. 5 حيل مذهلة لإطالة الرموش

ترشيحاتنا

احذر.. السموم الفطرية في الألبان تسبب السرطانات

كاميرات المراقبة كشفته.. شابة تنفصل عن خطيبها وتفضحه على السوشيال ميديا

تعرف على شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى

دون علم الأم .. قصة مؤثرة لسيدة اكتشفت أنها بيعت في السوق السوداء فور ولادتها

وزير التعليم: لن نعلن نظام وضع وتصحيح الامتحانات لأنها أمور داخلية وحساسة

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها .. شاهد ما حدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب

علماء روس يدرسون طفرة جديدة لسلالة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا

بمناسبة يومه العالمي.. إحصائيات عن مرض السل وجهود القضاء عليه عالميًا