أول مشروع قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية.. ونواب: يجب دمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد آلية واضحة تنظم عملهم

نائبة تتقدم بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية

برلماني يطالب بتحديد السن القانوني لعمل الأطفال من 18 عاما

نائب بـ الشيوخ يطالب بعمل مكاتب معتمدة رسميا من القوى العاملة بشأن عمال الخدمة المنزلية









تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.









ويستهدف مشروع القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، ولا سيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.









ولاقي مشروع القانون تأييدا من نواب البرلمان والشيوخ، مناشدين بوضع استراتيجية من شأنها تأمين حقوق العمالة المنزلية باعتبارهم من الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتا.











فى البداية، طالب النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتحديد السن القانونية للعمل 18 عاما وذلك لحظر تشغيل الأطفال بدءا من سن الـ 14 أو 16، وذلك باعتبار هذا الشرط دافعا قويا من شأنه زيادة مشكلة التسرب من التعليم، معقبا: "كده بندي فرصة للأطفال اإنهم يتركوا المدارس وده هيفرز عندنا مشاكل تانية خطر، ولا سيما منع تشغيلهم في الأعمال المنزلية".









وشدد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على حتمية توقيع عقوبة السجن على أصحاب العمل الذين يتعدون بالضرب أو التعذيب أو أي شكل يعد انتهاكا لحقوق العامل أو العاملة المشتغلين بالأعمال المنزلية، مما يساعد على حفظ كرامتهم في المقام الأول.









وقال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد أيضا يناقش حماية حقوق العمالة المنزلية بااعتبارهم من أكثر الفئات المظلومة ولا يوجد آلية واضحة تنظم عملهم مع مكاتب العمل أو صاحب العمل ذاته بشكل مباشر.









وأضاف: "ولا بد من عدم تكليف العامل بأي عمل قد يحتمل نسبة من عدم الأمان أو الخطورة حال إتمامه، فسلامة حياته أمر هام للغاية ولا يسمح بالاستهانة في تواجد هذا الشرط".









على صعيد آخر، أيد النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون بشأن حماية حقوق العمالة المنزلية، معقبا: "مهم جدا إدراجهم ضمن فئات العاملين، خاصة أن المهن دي بيشتغل فيها أعداد كبيرة، حيث تسهم هذه الخطوة في مكافحة الجرائم التي تكون فيها العاملات بالمنازل طرفا سواء بمثابة ضحية أو متهمة".









وطالب "أبو سريع"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوجود مكاتب عمل معتمدة ومعترف بها رسميا تختص بتنظيم شئون العمالة المنزلية في مصر ويتم اعتمادها بواسطة وزارة القوى العاملة، مما يعمل على إنهاء عشوائية التشغيل ومنح صاحب العمل (المنزل) الشعور بالطمأنينة تجاه العمالة المستقدمة له.











وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توافر البيانات والمعلومات اللازمة حال رغبة العامل في الاشتغال بالخدمات المنزلية، وذلك من صحيفة الحالة الجنائية وأصول اإثبات الشخصية كي لا نترك مجالا للتزوير أو إخفاء الهوية ومن ثم تجنب حدوث أي مناوشات أو صراعات مع صاحب العمل.









وقال النائب: "كما أن جزئية التأمين الاجتماعي والصحي لهؤلاء العمال لا بد أن يتم النظر إليها، وذلك بسبب أن أبرز ملامح هذه المهنة هي عدم الاستمرارية، ففي أي وقت يمكن الاستغناء عن المشتغل، فهذا سيكون بمثابة داعم كبير لهم".









وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذة الفئة، فضلا عن بروز سلبيات أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.









ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية، ولا سيما أن هذه الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية، فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.









ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.









ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذه الحالة على 6 ساعات يوميا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفى جميع الاأحوال ينبغى ألا تقل سن العامل عن 16 عاما.









ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.









ووفقا لمشروع القانون، يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا لما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار.











‏وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل يتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.