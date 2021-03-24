أول مشروع قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية.. ونواب: يجب دمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد آلية واضحة تنظم عملهم

- نائبة تتقدم بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية
- برلماني يطالب بتحديد السن القانوني لعمل الأطفال من 18 عاما
- نائب بـ الشيوخ يطالب بعمل مكاتب معتمدة رسميا من القوى العاملة بشأن عمال الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.
ويستهدف مشروع القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، ولا سيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر.
ولاقي مشروع القانون تأييدا من نواب البرلمان والشيوخ، مناشدين بوضع استراتيجية من شأنها تأمين حقوق العمالة المنزلية باعتبارهم من الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتا.
فى البداية، طالب النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتحديد السن القانونية للعمل 18 عاما وذلك لحظر تشغيل الأطفال بدءا من سن الـ 14 أو 16، وذلك باعتبار هذا الشرط دافعا قويا من شأنه زيادة مشكلة التسرب من التعليم، معقبا: "كده بندي فرصة للأطفال اإنهم يتركوا المدارس وده هيفرز عندنا مشاكل تانية خطر، ولا سيما منع تشغيلهم في الأعمال المنزلية".
وشدد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على حتمية توقيع عقوبة السجن على أصحاب العمل الذين يتعدون بالضرب أو التعذيب أو أي شكل يعد انتهاكا لحقوق العامل أو العاملة المشتغلين بالأعمال المنزلية، مما يساعد على حفظ كرامتهم في المقام الأول.
وقال عضو مجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد أيضا يناقش حماية حقوق العمالة المنزلية بااعتبارهم من أكثر الفئات المظلومة ولا يوجد آلية واضحة تنظم عملهم مع مكاتب العمل أو صاحب العمل ذاته بشكل مباشر.
وأضاف: "ولا بد من عدم تكليف العامل بأي عمل قد يحتمل نسبة من عدم الأمان أو الخطورة حال إتمامه، فسلامة حياته أمر هام للغاية ولا يسمح بالاستهانة في تواجد هذا الشرط".
على صعيد آخر، أيد النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون بشأن حماية حقوق العمالة المنزلية، معقبا: "مهم جدا إدراجهم ضمن فئات العاملين، خاصة أن المهن دي بيشتغل فيها أعداد كبيرة، حيث تسهم هذه الخطوة في مكافحة الجرائم التي تكون فيها العاملات بالمنازل طرفا سواء بمثابة ضحية أو متهمة".
وطالب "أبو سريع"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بوجود مكاتب عمل معتمدة ومعترف بها رسميا تختص بتنظيم شئون العمالة المنزلية في مصر ويتم اعتمادها بواسطة وزارة القوى العاملة، مما يعمل على إنهاء عشوائية التشغيل ومنح صاحب العمل (المنزل) الشعور بالطمأنينة تجاه العمالة المستقدمة له.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توافر البيانات والمعلومات اللازمة حال رغبة العامل في الاشتغال بالخدمات المنزلية، وذلك من صحيفة الحالة الجنائية وأصول اإثبات الشخصية كي لا نترك مجالا للتزوير أو إخفاء الهوية ومن ثم تجنب حدوث أي مناوشات أو صراعات مع صاحب العمل.
وقال النائب: "كما أن جزئية التأمين الاجتماعي والصحي لهؤلاء العمال لا بد أن يتم النظر إليها، وذلك بسبب أن أبرز ملامح هذه المهنة هي عدم الاستمرارية، ففي أي وقت يمكن الاستغناء عن المشتغل، فهذا سيكون بمثابة داعم كبير لهم".
وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق الحماية القانونية لهذة الفئة، فضلا عن بروز سلبيات أدت إلى ارتفاع معدلات الجرائم، بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية، ولا سيما أن هذه الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية، فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.
ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور، وساعات العمل والإجازات، وسن التشغيل، والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل فى هذه الحالة على 6 ساعات يوميا، وتحدد الأعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفى جميع الاأحوال ينبغى ألا تقل سن العامل عن 16 عاما.
ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا، ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية، وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى.
ووفقا لمشروع القانون، يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا لما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل، وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم إفشاء أسرار.
وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل يتم تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة.