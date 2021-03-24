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رياضة

مران الأولمبي مفتوح للإعلام ومؤتمر صحفي لشوقي غريب

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:52 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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يسرى غازى
حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الرابعة عصر اليوم الأربعاء موعدا للقاء وسائل الاعلام والرد علي كافة استفساراتهم عن برنامج الفريق استعدادا لنهائيات أولمبياد طوكيو.

يأتي ذلك على هامش مران منتخب أوليمبي الفراعنة بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة فى إطار استعداداته للمشاركة فى الدورة الأوليمبية.

وكان المنتخب الأولمبي قد ادي مرانه عصر أمس الثلاثاء علي الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أعلن عن قائمة تضم ٣٢  لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو  التي تقام في يوليو القادم.

ضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وسبق للجهاز الفني عقد اجتماعا للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.
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