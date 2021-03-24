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توك شو

خطرها كبير.. استشاري فيروسات يحذر من التعرض للعاصفة الترابية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:53 ص
فيروس
فيروس
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد راشد ، استشارى التحاليل الطبية والفيروسات: إن العواصف الترابية تحدث نتيجة لحركة الهواء وهي أحد مصادر تلوث الهواء التى تحدث فى بداية فصل الربيع وقدوم فصل الصيف. 
وأوضح " راشد " ، خلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ،  أن العواصف الترابية تكون محملة بالأتربة ، وبقايا الحشرات ، وحشرة الفراش ، وحبوب اللقاح والمحملة ب الهواء لآلاف الكيلومترات وتكون مسببات مرضية  وحساسية شديدة .

وأشار إلى أن الجهاز التنفسى والأغشية المخاطية مثل الأبخرة تكون عن طريق التلامس المباشر ، أو  الاستنشاق بداية من تهييج للأغشية المخاطية مرورأ ب الرئة انتهاء ب الحويصلات الرئوية وحدوث التهابات شديدة ب الأنف والجهاز التنفسى.

وتابع أن التلامس المباشر يؤثر على ملتحمة العين سواء أتربة ، جبوب لقاح ويحدث تفاعل بين هذه المسببات وهذه المهيجات تسبب السعال ،و ولابد من غلق ويفضل عدم الخروج إلا للضرورة القصوى خاصة لأمراض الجيوب الأنفية والجهاز التنفسى ولابد من الالتزام ب ارتداء الكمامات الطبية ، والنظارات الشمسية ، وشرب السوائل الدافئة .

ونوه إلى أن مرضى حساسية الصدر والأطفال بالإضافة إلى أصحاب الأمراض الأزمنة والأطفال يكونون أكثر عرضة للإصابة ب أمراض تنفسية ، والصدرية لذا يتجنب إبقائهم فى المنزل هذه الفترة .
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