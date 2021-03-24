خبير يكشف إجمالى نسب مساهمة الاقتصاد غير الرسمى وامتيازاته

قال الدكتور محمد البهواشى، خبير اقتصادى، إن القطاع غير الرسمى يشكل نسبة 40 % من إجمالى القطاع الرسمى، لافتأ إلى أن الأخير هو الداعم للإقتصاد المصرى، لافتأ إلى أن الحكومة تسعى لضمه تحت مظلة الاقتصاد المصرى.

وأوضح "البهواشى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن التجارة الالكترونية انتشرت مع ظهور شبكات الانترنت وازدادت بكثرة و بكثافة بالتزامن مع جائحة كورونا وقامت بتسهيل البنية التحتية.





ولفت إلى ضم القطاع غير الرسمى مع نظيره الرسمى سيعطى الفرصة لصانع القرارات القدرة على وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد الرسمى ، مشيرأ إلى أن التطور التكنولوجى من خلال التجارة الالكترونية والحوكمة لا تؤثر مطلقأ على فرص العمل أو زيادة البطالة بل على العكس فإنها تضاعف هذه الفرص.





وتابع أن الخبراء كشفوا مؤخرأ أن إجمالى القطاعين الرسمى وغير الرسمى يقدر ب 400 مليار جنيه، يكون نسبة القطاع الرسمى منها 80 مليار جنيه فقط بخلاف نظيره وهو ما يعد دليل على ثقل الاقتصاد غير الرسمى.



