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محافظات

رياح وعواصف ترابية تعترض حركة السيارات وتسقط عددا من أعمدة الكهرباء بشمال سيناء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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احمد صالح

استمر هبوب الرياح والعواصف المثيرة للأتربة في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، لهبوب رياح باردة وعواصف محملة بالأتربة والرمال، والتي أثرت كذلك على حركة المواطنين في الأسواق التجارية والشوارع، وانخفاض الرؤية على الطرق.


كما اجتاحت مناطق الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء بمحافظة شمال سيناء، عاصفة ترابية مفاجئة، أدت إلى انعدام الرؤيه وحركة السير على الطرق الرئيسية والدولية وسقوط عدد من أعمدة الكهرباء.


كما تسببت الرياح في تراكم الرمال على الطرق بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية، الأمر الذي يعيق سير العربات، ويتسبب في وقوع حوادث طرق.


من جانبه، قرر المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بمختلف أجهزة ومديريات المحافظة، فيما واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام المتابعة المستمرة الظروف الجوية مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية.


وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة توجيهاته باستعداد جميع المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات والإسعاف وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين، ورفع حالات الطوارئ تحسبًا لأية تطورات جديدة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.


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