أقوى هاتف للألعاب في العالم.. شاومي تطلق سلسلة Black Shark 4 بإمكانيات خارقة

كشفت العلامة التجارية لهواتف الألعاب Black Shark، التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية، عن أحدث هواتفها المخصصة للألعاب تحت عنوان Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro، والتي تشترك في العديد من المواصفات، ولكن مع بعض الاختلافات من حيث نوع المعالج والكاميرا.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت شركة شاومي هواتفها الرائد للألعاب، بشاشة من نوع E4 AMOLED من تصنيع شركة سامسونج، بقياس 6.67 بوصة، بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتزا في الثانية، مع معدل أخذ عينات باللمس 720 هرتز، ومن أجل الألعاب شديدة الكثافة تأتي سلسلة الهواتف مع قفازات أصابع e-sports مخصصة للاعبين الأكثر تخصصًا.













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ويتم تشغيل هاتف Black Shark 4، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، بينما يعمل الإصدار المحترف الـ Pro، بأحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888.









ويمتاز هاتف Black Shark 4 Pro، بنظام تبريد سائل مكون من طبقتين للتعامل مع الحرارة الزائدة للجهاز أثناء تشغيل الألعاب، تقع الطبقة الأولى أسفل الشاشة مباشرةً، وتغلف مع الطبقة الثانية الشرائح والأجزاء الداخلية القيمة الأخرى، وتقول شاومي: "إن نظام التبريد المحدث يزيد من تبديد الحرارة بنسبة 30% ويخفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بمقدار 18%، مما يساعد على الحفاظ على برودة الهاتف عند الشحن، بالإضافة إلى توفير أداء أفضل".









ويأتي كل من Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro، مزودين بشحن سريع بقدرة 120 وات، مع بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، والتي يتم شحنها من 0 إلى 100% في غصون 14 دقيقة و50 ثانية فقط.









وتختلف نسخة الـ Pro، عن الإصدار العادي Black Shark 4، حيث تمتاز بميزة Xiaomi RAMDISK التي تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي كتخزين للقرص، مما يعزز أداء تطبيق معين.









ويحتوي هاتف Black Shark 4 Pro، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 5 ميجابكسل، بينما يأتي هاتف Black Shark 4، بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لكلا الهاتفين.









وتأتي أجهزة الألعاب هذه مزودة بمفاتيح الكتف الحساسة للضغط التي تتعرف على النقر الخفيف والضغط الشديد، مما يتيح لك القيام بأشياء مختلفة مع كل منها، كما يوجد مفتاحان على الجانب الأيمن من الجهاز لتبديل الوضع، مع قارئ بصمات الأصابع في منتصفها، ولا يوجد مكان للتحكم بالصوت، لذا فإن الشركة وضعت أزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيسر من الجهاز.









ويعمل الهاتفان بواجهة مستخدم شاومي المخصصة للهواتف الألعاب JOYUI 12.5، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 11، وتحتوي على مجموعة من الميزات المصممة لتخصيص أكبر قدر ممكن من الموارد للألعاب والحفاظ على تشتيت الإشعارات بعيدًا عن الطريق.









ويتوفر هاتف Black Shark 4 للبيع بثلاثة ألوان هي الأسود والفضي الرمادي، مع أربعة خيارات للذاكرة هي:





نسخة 6 + 128 جيجابايت، بسعر 383 دولار (أي ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري).

نسخة 8 + 128 جيجابايت، بسعر 415 دولار (6 آلاف و500 جنيه مصري).

نسخة 12 + 128 جيجابايت، بسعر 460 دولار (7 آلاف و200 جنيه مصري).

نسخة 12 +256 جيجابايت، بسعر 505 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و700 جنيه مصري).









وبينما يتوفر هاتف Black Shark 4 Pro، للبيع بثلاثة خيارات للذاكرة هي:

نسخة 8 + 256 جيجابايت، بسعر 615 دولارا (9 آلاف و600 جنيه مصري).

نسخة 12 + 256 جيجابايت، بسعر 690 دولارا (أي ما يعادل 10 آلاف و800 جنيه مصري).

نسخة 16 + 512 جيجابايت، بسعر 815 دولارا (أي ما يعادل 12 ألفا و800 جنيه مصري).