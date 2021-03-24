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إدمان المواقع الإباحية.. التضامن : 15 % من مسببات الطلاق بسبب «السوشيال الميديا»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:01 ص
طلاق
طلاق
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شيرين عادل
قالت الدكتورة راندا فارس،  مسئول برنامج مودة ب وزارة التضامن الإجتماعى، إن  مكاتب تسوية النزاعات تعد فرصة أخيرة للصلح بين الزوجين  وجلوسهم مع الخبراء والاخصائئين الاجتماعيين  قبل دخولهم المحكمة وطلب الطلاق والانفصال.

وكشفت " فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن أهم مسببات الطلاق بين الأزواج كشفت أن 15% منها كانت بسبب سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال الميديا"  وإدمان المواقع الإباحية والخيانة الزوجية،  خاصة مع تفكك الأسر، بالإضافى للاختلاف على إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة والعنف بين الأزواج ، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الشباب بإجمالى تدريب 100 ألف طالب وطالبة . 

وأشارت إلى أن  مكاتب تسوية النزاعات تعمل على تفعيل من مهارات الخبراء ومهامهم صعبة وتتطلب منهم تدريب بشكل مستمر ، لافتأ إلى أن المشاكل التى يتعرضون لها من الممكن ان تكون بالغة التعقيد ،الصعوبة ، مشيرة إلى أنه تم تدريب 63 اخصائى مؤخرأ بشأن هذا الصدد .

ونوهت ب أن أولى مبادرات وزارة التضامن كانت ب التعاون مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات عن طريق وجود دليل متكامل لتدريب الشباب المقبل على الزاوج .

وتابعت أن وزارة التضامن تعكف دائمأ على تدريب الاخصائيين قبل اطلاق أى مبادرة ضمن عدة محاور لافتة إلى أن الوزارة ستطلق عمليات دورة تدريبية مطلع الأسبوع القادم للاخصائئين الاجتماعيين لقياس فاعليتها فى عدد حالات الصلح بين الأزواج ثم التوسع فى المبادرة  كافة محافظات الجمهورية.


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