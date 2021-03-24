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أخبار البلد

أمستردام وميلانو أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير 43 رحلة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الأربعاء،  43 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 420‪3 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 43 رحله جويه بمعدل 26 رحله دوليه إلى كل من  واشنطن، بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، مسقط، نيويورك، إسطنبول، أمستردام ، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، و13 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 388‪2 راكبا. 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات. 

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين. 
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