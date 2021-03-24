بـ 5 خطوات.. طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة

تعتبر طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة من أشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير متكلفة، ويمكن تقديمها على الإفطار أو كوجبة عشاء شهية ولذيذة.









اقرأ أيضا | معجنات فلسطينية.. طريقة عمل ملاتيت الجبنة









وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة بأقل المكونات وبطريقة سعة في المنزل، وتعتمد هذه الوصفة على استخدام ورق الجلاش ولكن محشو بالجبنة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.









طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة

مقادير طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة

علبة ورق جلاش

400 جرام جبنة نابلسية مفتتة

نصف كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة سمسم

2 ملعقة كبيرة قزحه حب

زيت زيتون أو سمن مذابه لدهن اوراق الكلاج









طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة:

1- نسخن الفرن إلى 200 مئوية، و ندهن صينية الخبز بالزيت.





2- نخلط الجبنة مع البقدونس، و ندهن ورق الجلاش بالزيت أو السمن ثم نرص الورق فوق بعضها البعض.





3- نضع الحشوة على طرف الجهة الطويلة من الورق ونلف الورق حولها للحصول على أنبوب في مركزه الحشوة.





4- نبدأ بترتيب الأنبوب من ورق الجلاش المحشو على حافة صينية الخبز، و نكرر عملية حشو ولف أوراق الجلاش ونستمر بترتيب الأنابيب المحشوة بشكل لولبي في صينية الخبز.



