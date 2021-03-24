ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 خطوات.. طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:49 ص
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنه
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة من أشهى الفطائر التي يمكن تحضيرها في  المنزل بمكونات بسيطة وغير متكلفة، ويمكن تقديمها على الإفطار أو كوجبة عشاء شهية ولذيذة.




وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة بأقل المكونات وبطريقة سعة في المنزل، وتعتمد هذه الوصفة على استخدام ورق الجلاش ولكن محشو بالجبنة، وإليكم الوصفة بالتفصيل.


طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة
مقادير طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة
علبة ورق جلاش
400 جرام جبنة نابلسية مفتتة 
نصف كوب بقدونس مفروم
2 ملعقة كبيرة سمسم
2 ملعقة كبيرة قزحه حب
زيت زيتون أو سمن مذابه لدهن اوراق الكلاج


طريقة عمل فطيرة الجلاش اللولبية بالجبنة:
1- نسخن الفرن إلى 200 مئوية، وندهن صينية الخبز بالزيت.

2- نخلط الجبنة مع البقدونس، وندهن ورق الجلاش بالزيت أو السمن ثم نرص الورق فوق بعضها البعض.

3- نضع الحشوة على طرف الجهة الطويلة من الورق ونلف الورق حولها للحصول على أنبوب في مركزه الحشوة.

4- نبدأ بترتيب الأنبوب من ورق الجلاش المحشو على حافة صينية الخبز، ونكرر عملية حشو ولف أوراق الجلاش ونستمر بترتيب الأنابيب المحشوة بشكل لولبي في صينية الخبز.

5- عند الانتهاء نقوم بدهن فطيرة الجلاش بالزيت ونرشها بالسمسم، ثم تترك لتخبز لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا من الوجه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

طريقة عمل عجة بالجبنة بمذاق لا يقاوم وجديد

من أشهر المعجنات الفرنسية.. طريقة عمل جاليت بالجبنة النابلسية

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل رول الخبز المحشى

معجنات فلسطينية.. طريقة عمل ملاتيت الجبنة

اشهر الوصفات العربية.. طريقة عمل فطيرة البهارات والمكسرات

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة يكشف مصير المباني الحكومية بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية

بعد تصريحات وزير التعليم..الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش فى الامتحانات

في عيد ميلاد نادية الجندي .. قصة طلاقها بسبب رانيا يوسف

خبير لوائح : تعيين مجلس الأهلي لـ الكفراوي مديراً تنفيذياً مخالف للقانون

غضب زمالكاوي من محمد منير.. اعرف السبب

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها .. شاهد ما حدث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق المصري ..صور

‎سعر ومواصفات سيارة رينو لوجان ٢٠٢١ اليوم في مصر.. صور

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب