باختلاف الاستجابة المناعية.. هل لقاح سينوفاك آمن على الأطفال ضد فيروس كورونا

صرّحت شركة سينوفاك الصينية في بيان لها اليوم، الأربعاء، بأن لقاحها ضد عدوى فيروس كورونا آمن على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، ما يجعله أول لقاح مناسب للأطفال.









وأعطى مسئولون صحيون أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين. وقدّمت الشركة البيانات إلى منظمي الأدوية الصينيين،

















ووافقت الصين على استخدامه للبالغين، لكنه لم يعط للأطفال بعد لأن أجهزتهم المناعية قد تستجيب بشكل مختلف لقاح سينوفاك ، حيث يمكن أن يسبب لهم حمي شديدة.









وقال جانغ تسنغ، المدير الطبي في سينوفاك، إن التجارب السريرية المبكرة والمتوسطة التي أجريت على أكثر من 550 شخصًا أظهرت أن اللقاح سيحدث استجابة مناعية للأطفال.







