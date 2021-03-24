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باختلاف الاستجابة المناعية.. هل لقاح سينوفاك آمن على الأطفال ضد فيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:42 م
هل لقاح سينوفاك آمن
هل لقاح سينوفاك آمن على الأطفال ؟
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آية التيجي
صرّحت شركة سينوفاك الصينية في بيان لها اليوم، الأربعاء، بأن لقاحها ضد عدوى فيروس كورونا آمن على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، ما يجعله أول لقاح مناسب للأطفال.


وقدّمت الشركة البيانات إلى منظمي الأدوية الصينيين، وأعطى مسئولون صحيون أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.




ووافقت الصين على استخدامه للبالغين، لكنه لم يعط للأطفال بعد لأن أجهزتهم المناعية قد تستجيب بشكل مختلف لقاح سينوفاك، حيث يمكن أن يسبب لهم حمي شديدة.


وقال جانغ تسنغ، المدير الطبي في سينوفاك، إن التجارب السريرية المبكرة والمتوسطة التي أجريت على أكثر من 550 شخصًا أظهرت أن اللقاح سيحدث استجابة مناعية للأطفال.


وأفاد تسنغ بأن اثنين فقط من المتلقين أصيبوا بحمى شديدة، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات، فيما بقية الأشخاص الذين شملتهم التجربة عانوا من أعراض خفيفة.
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