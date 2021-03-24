احذر.. السموم الفطرية في الألبان تسبب السرطانات



وأوضح "غانم" ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بتحليل وفحص الألبان من السموم الفطرية والتي تفرز في اللبن من الممكن أن تسبب تأثيرا مسرطنا للإنسان، وتحليل للألبان بصفة دورية شهريا لتجنب الفطريات الحشرية، وسحب عينات بصفة دورية.





وأشار إلى أن مركز تجميع الألبان يقومون فحص الحيونات المنتجة للألبان من خلال مديريات الطب البيطري، ووزارة الزراعة لضمان خلوه من الأمراض المعدية للإنسان ويتم استبعاد الحيوانات المصابة ب الأمراض واختيار السليمة، ثم يتم فحصه لبقايا المضادات الحيوية والتى تؤثر بدورها لعدم استجابة المضادات الحيوية التي يتناولها الانشان بعد ذلك.





ونوه ب ان مصر تمتلك 800 مركز لتجميع الألبان ، واصبح لدينا و 50 طلب لانشاء مراكز تجميع ألبان جديدة ، وإنتاج 7 ملايين، طن وتشارك المراكز الصغيرة بإجمالي 10% من انتاجها للألبان إلى مراكز تجميع الألبان.



وتابع أن دوره اللبن بالمركز يستقبل 10 أطنان وبعد التطوير حدث زيادة نتيجة جودة الألبان ثم أصبح يوميأ 14 كم متخصص في ألبان الجاموس معلبة، ومبسترة.

قال عبد الرشيد غانم، منسق مراكز تجميع الألبان، إن الهدف الأساسي من المراكز هو الحفاظ على المستهلك وخلو الألبان من المسببات المرضية ـ، وإتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة دخول العامين بمراكز تجميع الألبان.