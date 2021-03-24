بعد إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد.. أجمل إطلالات هنادي مهنا

تصدرت الفنانة هنادي مهنا تريند مؤشر موقع جوجل، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.









وتتمتع الفنانة هنادي مهنا بجمال خلاب وطبيعي، وهو ما يظهر في جميع إطلالاتها.









وتتميز الفنانة هنادي مهنا بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.









وتعتمد في الغالب هنادى مهنا على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ؛ حيث تفضل وضع أحمر الشفاه باللون الكشميري، مع إبراز جمال عينيها بالماسكرا والسموكي ايز بالآي شادو باستخدام الألوان الترابية، وهو ما يبرز رقة وجمال ملامحها.









وتعتمد هنادي مهنا في جميع إطلالاتها على ترك شعرها منسدلا على كتفيها أو بطريقة الويفي المموجة، وهو ما يبرز جمال ملامحها ورقتها.







