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رياضة

مفاجأة في قائمة الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:10 ص
عمر السومة
عمر السومة
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم، الأربعاء، أن الصربي فلادان ميلويفيتش، استقر على قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا لنسخة 2021.

وشهدت القائمة مفاجأة في اختيار اللاعبين الأجانب، حيث قالت صحيفة "الرياضية": "وقع اختيار الجهاز الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم على السوري عمر السومة والصربي ليوبومير فيجسا، ليكونا العنصرين الأجنبيين الوحيدين في القائمة الأولية المرفوعة للاتحاد الآسيوي للعبة، تأهبًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا".

وتابعت أن  قائمة الأهلي الأولية التي أختيرت لخوض منافسات البطولة القارية، لم تضم من المحترفين الأجانب سوى عمر السومة هداف الفريق وفيجسا لاعب الوسط، في إشارة واضحة إلى احتمالية كبيرة للتغيير، قبل أول مباراة للفريق بأسبوع، بحسب نظام البطولة الذي يتيح للفرق المشاركة فرصة التغيير.

وكشفت الصحيفة في تقريرها عن قائمة الأهلي الآسيوية والتي جاءت كالتالي:

«محمد العويس، ياسر المسيليم، محمد الربيعي وعبدالله عبده في حراسة المرمى، بالإضافة إلى زملائهم عبدالباسط هندي، عبدالله الحسون، عبدالرحمن غريب، أحمد النخلي، علي الأسمري، هيثم عسيري، هاني الصبياني، حسن العلي، حسن القيد، حسين المقهوي، محمد بصاص، محمد آل فتيل، محمد المجحد، معتز هوساوي، مهند عسيري، نوح الموسى، عمر السومة، سلمان مؤشر، سلطان مندش، طلال عبسي، يزيد البكر، زياد الجهني وفيجسا».

ويستضيف الأهلي في جدة مباريات المجموعة الثالثة، من دوري أبطال آسيا التي تضم إلى جانبه الدحيل القطري والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.




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