لماذا لا يجب على الأطفال اللعب أثناء الأكل؟

إذا كنت تعتقد أنك تشتت انتباه طفلك وتجعله يأكل أكثر بالسماح له بممارسة الألعاب أثناء وقت تناول الوجبة .. فأنت مخطئ.





ووفقا لما جاء فى موقع " timesofindia " إنه في الواقع يؤثر سلبًا على كمية الطعام التي يستهلكها طفلك ووفقًا لأحدث الأبحاث فإن إشراك طفلك في التكنولوجيا واللعب من شأنه أن يعيق عملية تناول وجبات الطعام بشكل صحى .





ماذا يقول البحث؟





وجد الباحثون أنه "عندما تناول 119 بالغًا وجبة أثناء لعب لعبة كمبيوتر بسيطة لمدة 15 دقيقة ، أكلوا أقل بكثير مما تناولوه عندما تناولوا نفس الوجبة دون تشتيت انتباههم ، حسبما قال المؤلف الرئيسي للدراسة كارلي ليجوري من جامعة إلينوي في الدراسة التي نشرت في مجلة التغذية ، تم تقييم استهلاك الطعام للمشاركين في مناسبتين منفصلتين - يوم واحد عندما لعبوا اللعبة أثناء تناول الطعام وفي يوم آخر عندما يأكلون دون تشتيت الانتباه.





الدراسة

تم إجراء البحث على لعبة تسمى معالجة المعلومات المرئية السريعة (RVIP) ، وهي تختبر الانتباه البصري المستمر للمستخدمين وذاكرة العمل ، وقد استخدمها الباحثون على نطاق واسع في تقييم الأشخاص لمشاكل مثل مرض الزهايمر واضطراب نقص الانتباه. تومض اللعبة عشوائيًا سلسلة من الأرقام على شاشة الكمبيوتر بمعدل واحد في الثانية. تم توجيه المشاركين في الدراسة إلى الضغط على شريط المسافة على لوحة المفاتيح كلما رأوا ثلاثة أرقام فردية متتالية تظهر.

وقال ليجوري: "الأمر بسيط إلى حد ما ولكنه يشتت الانتباه بدرجة كافية بحيث يتعين عليك مشاهدته حقًا للتأكد من أنك لا تفوت أي رقم وأنك تتبعه عقليًا" و " كان هذا سؤالًا كبيرًا بالنسبة لنا عند الدخول في هذا - كيف تتأكد من تشتيت انتباه المشارك؟ وكان RVIP حلا جيدا لذلك "، أضاف ليغوري.





كيف تم إجراؤها؟

قيل للمشاركين ، الذين صاموا لمدة 10 ساعات قبل كل زيارة ، أن يستهلكوا قدر ما يريدون من 10 كيشات مصغرة بينما كانوا يلعبون اللعبة أو يأكلون بهدوء دون تشتيت الانتباه لمدة 15 دقيقة. تم وزن الطعام وحسابه قبل وبعد تقديمه لكل شخص و بعد فترة راحة مدتها 30 دقيقة ، أكمل المشاركون استطلاع رأي طلب منهم أن يتذكروا عدد quiches التي حصلوا عليها والعدد الذي استهلكوه. كما قاموا بتقييم مدى استمتاعهم بالوجبة وكذلك شعورهم بالجوع والامتلاء.





حتى الطعام كان يتمتع بدرجة أقل





افترض Liguori أنه ، تماشيًا مع الأبحاث السابقة ، عندما يأكل الناس أثناء استخدام لعبة الكمبيوتر ، فإنهم لن يستهلكوا المزيد من الطعام فحسب ، بل سيكون لديهم ذاكرة أقل لما يأكلونه ويستمتعون به بشكل أقل. وبدلًا من ذلك ، وجدت أن المشاركين يأكلون أقل عندما تشتت انتباههم لعبة الكمبيوتر. علاوة على ذلك ، كانت ذاكرة الوجبة للمشاركين - قدرتهم على تذكر مقدار ما تم تقديمه وتناوله من الطعام - أقل دقة عندما كانوا مشتتين مقارنةً بوقت تناولهم بهدوء بدون اللعبة.









الأكل المشتت و الطائش





وفقًا للنتيجة النهائية للدراسة ، فقد وجد أن هناك فرقًا بين الأكل المشتت والأكل الطائش وعلى الرغم من أن المصطلحات تُستخدم غالبًا بالتبادل ، إلا أن الباحثون افترضوا أنها قد تكون سلوكيات مختلفة بوضوح مع الفروق الدقيقة التي يجب استكشافها.





قال الباحثون إن الأكل الطائش قد يحدث عندما نأكل دون نية القيام بذلك على سبيل المثال ، نحصل على حفنة من الحلوى من الجرة في المكتب بينما نسير بجوارنا أو نبدأ في تناول وجبة خفيفة على رقائق البطاطس لأنها تجلس أمامنا.

وأضاف القائمون على الدراسة أن تناول الطعام المشتت يحدث عندما ننخرط في نشاط ثانوي مثل مشاهدة التلفزيون أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني أثناء تناولنا للأكل عمدًا على سبيل المثال ، عندما نتناول العشاء.



