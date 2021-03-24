توجيه جديد من السيسي بشأن العاصمة الإدارية.. احتفاء كويتي بعودة الأمير إلى البلاد.. نتائج واعدة لتجارب دواء مضاد لفيروس كورونا.. الأبرز بالصحف الكويتية

رئيس الوزراء الأردني: نساند مصر بشكل كامل في قضية سد النهضة

وفاة نائب حاكم دبي الشيخ حمدان آل مكتوم

«الإفتاء»: لقاح كورونا لا يفطر الصائم.. ولا بأس بأخذه في نهار رمضان

جودة التعليم: الاختبارات الورقية تعيد التعليم لمساره الصحيح

13 حالة وفاة جديدة بكورونا.. و1288 إصابة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى.. واشنطن: مستعدون للحوار









اهتمت الصحافة الكويتية بموضوعات متفرقة سيطر عليها الشأن المحلي، بينما اهتمت بالتقارير التي تتناول الشأن المصري، فضلًا عن اللبناني والعربي، ومستجدات الفيروس في الكويت والعالم.





وقالت صحيفة "الأنباء": "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ".





وحول سد النهضة، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس، الثلاثاء، إن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا «إننا نساند مصر بشكل كامل في رؤيتها بالنسبة لقضية سد النهضة».





وقال الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدمصطفى مدبولي: «نساند بالكامل الموقف المصري بإزاء القضايا المركزية المصرية، ومن ضمنها الرؤية المصرية لملف سد النهضة والآفاق والكيفية المطروحة للحل وفقا للتصور الذي تقدمه القيادة المصرية لتسوية هذه القضية دون المساس بحقوق الدول المتشاطئة وخصوصا مصر، كما تتطابق مواقفنا بإزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية القريب منها والبعيد».





وأضاف أن مباحثاته مع نظيره المصري تناولت الآلية الثلاثية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مؤكدا أنه اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار التنسيق الدائم وتبادل الزيارات بين مصر والأردن لدعم التعاون بين البلدين الشقيقين.





وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـصحيفة "الأنباء"، إن الحكومة الكويتية لن تطلب عقد جلسة خاصة قبل الموعد المحدد للجلسة البرلمانية في 30 مارس المقبل.





وردا على سؤال حول احتمالات عقد جلسة 30 مارس، أجابت المصادر: "النصاب يحسم عقد الجلسة، ونتطلع إلى اكتمال النصاب لعقدها حتى نستطيع التعجيل بتمرير الاقتراحات ومشروعات القوانين ذات الأهمية المحورية التي ينتظرها الآلاف من المواطنين".





وجاء عنوان صحيفة "الراي" بـ"أسفرت وأنورت " احتفالًا بعودة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة خارج البلاد.





وكان في استقباله، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وكبار الشيوخ و وكبار المسؤولين.





ومن دبي، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» إن نائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير مالية الإمارات، قد وافته المنية.





وأوردت صحيفة "القبس": "قالت ھیئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة الكويتية، الیوم الأربعاء، إن حقنة اللقاح ضد فیروس كورونا المستجد «كوفید - 19» لا تفطر الصائم، ولا بأس من أخذھا في نھار شھر رمضان".





وأشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار مجلس الوزراء بشأن عقد اختبارات طلبة الثاني عشر ورقيًا، وأعربت الجمعية في بيان تلقته "القبس" عن بالغ تقديرها لما يبدو أنه تحول بالاتجاه المنشود لتحمل مجلس الوزراء لمسئولياته نحو إعادة التعليم لمساره الصحيح، حيث إن الاختبارات الورقية هي المقياس الحقيقي لجودة التحصيل الدراسي.





ومن "القبس"، كشف مسئولون أمريكيون وكوريون جنوبيون، عن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى يوم الأحد، غير أن واشنطن قللت من شأن التجربة، التي تُعد الأولى منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه وأكدت أنها لا تزال مستعدة للحوار.





من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة": "كشفت مجموعة الأدوية السويسرية «روش» عن نتائج تجارب سريرية واعدة لمزيج تجريبي من العلاج يجمع بين عقاري «كاسيريفيماب» و«إنديفيماب» بالتعاون مع المختبر الأمريكي «ريجينيرن» للمرضى الذين يعالجون في منازلهم.





وقالت المجموعة السويسرية في بيان، إن البيانات الواردة في دراسة للمرحلة الثالثة من التجارب أظهرت انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في حالات الاستشفاء أو الوفيات بين المرضى الذين أصيبوا بالوباء ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.





أخيرًا من صحيفة "الوطن" الكويتية، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، الثلاثاء، تسجيل 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 221743 حالة فيما سجلت 13 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1246 حالة.



