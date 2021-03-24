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توك شو

أحد مؤسسي "إيسيوان": اكشتفنا كهف الملح لأول مرة في سيوة.. فيديو

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:27 ص
سيوة
سيوة
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ياسمين القصاص
قالت شروق أحمد، من مؤسسى مبادرة إيسيوان، إنها كانت فكرة  لمشروع تخرج وهي عبارة عن حملة ترويجية عن واحة سيوة، منوهة إلى أن مشروع التخرج كان يشمل 15 فردا ودائما يتم تقسيم المهام بيننا، معقبة "فكرتنا كانت عن مكان الناس متعرفش عنه حاجة واحنا اللي نعرفهم كل حاجه فيه".


وأضافت "أحد مؤسسي مبادرة إيسيوان"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن "أكثر ما يميز أهل سيوة هو رغبتهم في تصوير وإظهار المكان كما هو، وذلك لما يتميز من جمال وطبيعة رائعة وايضا التراث كما هو، شاهدنا العديد من كهوف الملح وبالفعل تم اكتشاف جميع الأنشطة بداخله لأول مرة".

وتابعت "احد مؤسسي حملة ايسيوان"، أنه "يوجد شهور معينة من الصيف تذهب الناس إلى تلك كهوف الملح لتقوم بالسياحة العلاجية، وذلك عن طريق دفن أنفسهم في الرمال، مما يساعدهم على الشفاء السريع".

ومن جانبه أوضح محمد شروت أحد مؤسس مبادرة إيسيوان، أن سيوة تشتهر بسقوط الملح على الأرض في جميع الأماكن بدلا من الرمال، صورنا المكان وتحدثنا مع جميع الناس بالواحة.

 وتابع أن أهل سيوة من أجمل وأطيب الأشخاص، كما أن واحة سيوة تحتوي على معالم تاريخية مرت بالعديد من العصور ومنها معبد آمون الذى استمر منذ عهد الأسرة الـ 26، وأيضا بتتويج الإسكندر الأكبر".
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