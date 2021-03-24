ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من المنزل.. بنات أحمد زاهر يخطفن الأنظار بعفويتهن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:45 ص
ملك احمد زاهر و اخواتها
ملك احمد زاهر و اخواتها
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ملك في الصورة من المنزل مع أخواتها الصغار وعلقت على الصورة قائلة: "إخواتي".


وتشارك ملك أحمد زاهر في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، بالإضافة إلى كل من  مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.


كانت الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى انتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يمهلها القدر ان تستكمل باقي مشاهدها.


جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم ببطولة فيلم  جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي.
من المنزل.. بنات أحمد زاهر يخطفن الأنظار بعفويتهن
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد مهران لـ صدى البلد: لم أحتج التدرب على ضرب النار بـ"نسل الأغراب" لهذا السبب

مع أحمد السقا وأمير كرارة.. محمد سامي ينشر صورة من كواليس نسل الأغراب

شاهد أحمد زاهر و مى عمر من أحدث ظهور على إنستجرام

شاهد .. ملك أحمد زاهر بصحبة والدها وشقيقتها ليلى

24 ساعة تصوير .. حالة طوارئ في نسل الأغراب

رغدة .. ملك أحمد زاهر تكشف عن دورها في مسلسل نسل الأغراب

ترشيحاتنا

أحمد علاء : أتمنى العودة للأهلي .. وهذه حقيقة انتماء شقيقي للأحمر .. فيديو

هاني شاكر : الزمالك يدفع ثمن رحيل مرتضى منصور .. وأتمنى عودة المجلس المنتخب

محافظ القاهرة يكشف مصير المباني الحكومية بعد الانتقال لـ العاصمة الإدارية

الموجة الثالثة لـ كورونا.. هل تتخذ الحكومة تدابير جديدة في رمضان؟

هل يسبب العقم.. الصحة السعودية تكشف حقائق مهمة عن لقاح كورونا

بعد ارتفاع الأمس .. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق المصري ..صور

‎سعر ومواصفات سيارة رينو لوجان ٢٠٢١ اليوم في مصر.. صور

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب