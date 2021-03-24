أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة لاستخدام واتساب على الكمبيوتر بدون هاتف متصل.. شاومي تعلن أقوى هاتف للألعاب في العالم.. وسعر ومواصفات ‎هاتف آيفون 11 برو ماكس

قدمت شركة واتساب، إصدارا مخصصا للويب من خدمة المراسلة التابعة لها في عام 2015، والمعروفة باسم واتساب ويب WhatsApp Web، ومنذ ذلك الحين أصبح الكثيرين من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر يعتمدون على استخدام خدمة الويب الخاصة، بسبب عبء العمل الذي يزداد كل يوم، مما يتطلب استخدام إصدار أجهزة الكمبيوتر من واتساب أكثر من إصدار الهواتف الذكية.