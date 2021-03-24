أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة لاستخدام واتساب على الكمبيوتر بدون هاتف متصل.. شاومي تعلن أقوى هاتف للألعاب في العالم.. وسعر ومواصفات ‎هاتف آيفون 11 برو ماكس

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشفت عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، عبر مدونتها الرسمية، أنها حذفت أكثر من 1.3 مليار حساب مزيف عبر شبكتها الاجتماعية.
كشفت شركة وان بلس OnePlus، النقاب رسميًا عن أولى ساعتها الذكية، بعد سنوات لا حصر لها من الانتظار للمنافسة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء، حيث أطلقت ساعة OnePlus Watch، بسعر منافس يبلغ 159 دولار أمريكي.
يعد هاتف آيفون 11 برو ماكس، من أفضل سلسلة هواتف آيفون الرائدة الحالية، والتي تمتاز بالعديد من المزايا من بينها إعدادات الكاميرا قوية تضمن لك إلتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بصورة احترافية، ومع قرب قدوم جيل الهواتف الذكية الثالثة عشر من آبل، يتساءل الجميع عن سعر هاتف آيفون 11 برو ماكس والذي حصل على تخفيض كبير منذ إطلاق مجموعة آيفون 12 للعام الماضي.
كشفت العلامة التجارية لهواتف الألعاب Black Shark، التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية، عن أحدث هواتفها المخصصة للألعاب تحت عنوان Black Shark 4 وBlack Shark 4 Pro، والتي تشترك في العديد من المواصفات، ولكن مع بعض الاختلافات من حيث نوع المعالج والكاميرا.
قدمت شركة واتساب، إصدارا مخصصا للويب من خدمة المراسلة التابعة لها في عام 2015، والمعروفة باسم واتساب ويب WhatsApp Web، ومنذ ذلك الحين أصبح الكثيرين من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر يعتمدون على استخدام خدمة الويب الخاصة، بسبب عبء العمل الذي يزداد كل يوم، مما يتطلب استخدام إصدار أجهزة الكمبيوتر من واتساب أكثر من إصدار الهواتف الذكية.