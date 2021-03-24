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اقتصاد

تفتيش على بدرومات المولات.. حملة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الأول

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:40 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة على الإشغالات والتعديات بمركز خدمات البنفسج بالتجمع الأول بالمدينة، حيث جاءت الحملة تحت إشراف المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والعميد هشام مهدي، المشرف على إدارة أمن المدينة وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

‏وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع أنشطة مخالفة، حيث تم استغلال أحد البدرومات كمخبز بالمخالفة للقانون، كما تم استغلال الردود بالكامل بالمخالفة وتعريض المول للخطر من غلق جميع الممرات، مما يعيق الحركة في حالات الطوارئ، وتم مصادرة الإشغالات والمضبوطات بمخازن الجهاز.

وأصدر غنيم تعليماته لمسئولي الجهاز بمراجعة كافة البدرومات بالمولات، والتأكد من خلوها من أي نشاط غير المصرح به، وفتح جميع الممرات بالمولات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز أنه تم شن حملة ليلية بذات المنطقة للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة كافة المخالفات مرة أخرى.

من جانبها، كلفت المهندسة مروة حسين، مسئولي إدارة الطرق بإعادة رسم الطريق وتحديد الممرات ورسم الرصيف لمنع المخالفين من استغلال الممرات مرة أخرى، وكذا المتابعة على مدار الساعة.​
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