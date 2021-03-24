بسينما زاوية وجالكسي.. تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي

بدأ العد التنازلى لانطلاق بانوراما الفيلم الأوروبى الذى من المقرر أن يقام فى 1 أبريل وتستمر حتى 10 أبريل المقبل وذلك بعد أن تأجلت إقامته مرتين بسبب جائحة كورونا وقرار رئاسة الوزراء.





نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الدورة الثالثة عشرة من البانوراما والتى تقام فى سينما زاوية وجالكسى.





كانت إدارة البانوراما غيرت موعد انطلاق الدورة الثالثة عشرة مرتين بسبب جائحة كورونا الأولى من نوفمبر إلى يناير والثانية من يناير إلى أبريل.





وتحتفي بانوراما الفيلم الأوروبى هذا العام بالمخرج البولندى كريستوف كيشلوفسكى.





كما اختارت البانوراما مجموعة من أفلام كريستوف لعرضها منها "فيلم قصير عن القتل" و"فيلم قصير عن الحب" و"ثلاثية الألوان" الأزرق- الأبيض- الأحمر التي ترمز إلى مبادئ الحرية، الإخاء، المساواة.





يعرض بالبانوراما 45 فيلما ضمن ثلاث أقسام وهم قسم الأفلام الروائية الطويلة وقسم الأفلام التسجيلية وقسم مخرجون صاعدون.





يعرض بقسم الأفلام الروائية الطويلة أفلام منها "داو. ناتاشا" و"الأمل" و"عَرَق".





ويعرض بقسم الأفلام التسجيلية أفلام منها "سامدي الصغير" و"فتاة صغيرة" و"الشغب الأبيض"

بينما يعرض بقسم مخرجون صاعدون أفلام منها "عائلة طبيعية تماما" و"حياة جنونية" و"رحلة ليلية".





تقام الدورة الثالثة عشر من البانوراما فى سينما زاوية وجالكسى.





تم الكشف عن البوستر الخاص بالبانوراما والى قامت بتصميمه نورا على.





يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





تفتتح سينما زاوية باب التقديم لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالبانوراما غدا، الخميس.



