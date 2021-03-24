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برلمان

برلماني: المشروعات الصغيرة أهم مجال للاستثمار أمام المواطنين الفترة المقبلة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:51 ص
النائب محمد بدراوى
النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك عددًا من المجالات من الممكن أن يستثمر فيها المواطنون بدلا من الاحتفاظ بأموالهم فى البنوك، خاصة أن وجود الأموال فى البنوك لا يمثل أي إضافة للاقتصاد.

وأشار "بدراوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه من الممكن استثمار أموال المواطنين فى مشروعات بمجال الزراعة والصناعة والسياحة واللوجيستات، إضافةً إلى أهمية استثمار هذه الأموال فى مختلف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأن ذلك سيساعد فى تحقيق نمو اقتصادى حقيقى.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان "مش مطلوب يحط المواطن فلوسه فى البنوك وتبقى حبيسه فيها"، خاصة أنها تعتمد على الأداء الحكومي، مشيرا إلى ضرورة أن يتم استثمار أموال المواطنين فى القطاع الخاص والأفراد.

واستطرد: استثمار أموال المواطنين فى مجالات العمل أفضل من الاكتناز، وبالتالى فلابد أن تستثمر الأموال فى مجالات حركة الأموال وليس مجالات الادخار والاكتناز.

واختتم: استثمار أموال المواطنين فى المشروعات الصغيرة سيجعل المواطنين تندفع لمجالات العمل ، بدلا من وضع أموالهم فى أصول ثابتة لا توفر فرص عمل أو معدلات نمو اقتصادى.

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