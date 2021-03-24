ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرض 40 فيلما.. تفاصيل حضور بانوراما الفيلم الأوروبي بعد تأجيلها لـ أول أبريل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:56 ص
محمد نبيل
تنطلق الدورة الثالثة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي في الفترة من 1  إلى 10 أبريل  المقبل، ويعرض خلال البانوراما أفلاما شاركت بالعديد من المهرجانات الدولية الكبرى، وتعرض فى مصر بمشاركة ودعم الاتحاد الأوروبي وسفارات عدة دول أوروبية والمراكز الثقافية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل البانوراما في مؤتمر صحفي سيتم الكشف عن موعده خلال أيام.


وعلى مدار 10 أيام متواصلة، تشهد البانوراما عرض 40 فيلمًا عبر ثلاثة أقسام، أولها قسم "الأفلام الروائية الطويلة" ويشهد عرض 13 فيلما من بينها "داو. ناتاشا"، و"الأمل"، و"عَرَق"، ويضم قسم "الأفلام التسجيلية" 13 فيلما من بينها "سامدى الصغير" و"فتاة صغيرة" و"الشغب الأبيض"، أما القسم الأخير وهو قسم "مخرجون صاعدون" فيضم 14 فيلما منها "عائلة طبيعية تمامًا" و"حياة جنونية" و"رحلة ليلية".


وتقام العروض هذا العام فى سينما "زاوية" بوسط القاهرة وسينما "جالكسى" بالمنيل التى استضافت البانوراما فى أوائل دوراتها، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة البانوراما للوقاية من فيروس كوفيد 19، وستعلن "زاوية" على صفحتها على فيسبوك عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فى البانوراما.


وتفتح سينما زاوية باب التقديم لكارنيهات البانوراما غدا الخميس الموافق 25 من شهر مارس الجارى على النحو التالي:

- بطاقة الصحفيين 100 جنيه.

- بطاقة الطلبة 200 جنيه.

- بطاقة العاملين بمجال السينما 250 جنيه.


وتتيح بطاقات البانوراما لحاملها حضور الحفلات الصباحية مجانًا في سينما زاوية وسينما جالكسي المنيل.


ومؤخرًا تم الكشف عن البوستر الرسمى للدورة القادمة وهو من تصميم الفنانة "نورا على".


والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثًا، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عرض فيلم أغنية نحو السماء في سينما زاوية

بسينما زاوية وجالكسي.. تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي

ترشيحاتنا

الجثث أكلتها الحيوانات.. لجنة حقوقية إثيوبية تكشف انتهاكات قوات إريتريا ضد سكان تيجراي

جمال العدل عن إلهام شاهين: أتمنى ممثلات الجيل الجديد يتعلمن منها وهي ترد: حبى واحترامى

أبرز تصريحات الكينج مع صاحبة السعادة : كنت زملكاوى وبقيت بحب الأهلى.. لقيت نفسى فى الستينات من غير جواز ولا عيال

انخفاض الحرارة 12 درجة خلال الساعات المقبلة .. أستاذ مناخ يحذر : لا تخففوا الملابس

بعد وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. قرارات عاجلة لـ ديوان حاكم دبي

بعد طرح البرومو الرسمي.. مسلسل "نسل الاغراب" يحدث جدلا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق المصري ..صور

‎سعر ومواصفات سيارة رينو لوجان ٢٠٢١ اليوم في مصر.. صور

قبل عرضه في رمضان.. 10 صور من مسلسل نسل الأغراب