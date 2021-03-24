تعرض 40 فيلما.. تفاصيل حضور بانوراما الفيلم الأوروبي بعد تأجيلها لـ أول أبريل

تنطلق الدورة الثالثة عشر من بانوراما الفيلم الأوروبي في الفترة من 1 إلى 10 أبريل المقبل، ويعرض خلال البانوراما أفلاما شاركت بالعديد من المهرجانات الدولية الكبرى، وتعرض فى مصر بمشاركة ودعم الاتحاد الأوروبي وسفارات عدة دول أوروبية والمراكز الثقافية، وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وسيتم الإعلان عن كل تفاصيل البانوراما في مؤتمر صحفي سيتم الكشف عن موعده خلال أيام.









وعلى مدار 10 أيام متواصلة، تشهد البانوراما عرض 40 فيلمًا عبر ثلاثة أقسام، أولها قسم "الأفلام الروائية الطويلة" ويشهد عرض 13 فيلما من بينها "داو. ناتاشا"، و"الأمل"، و"عَرَق"، ويضم قسم "الأفلام التسجيلية" 13 فيلما من بينها "سامدى الصغير" و"فتاة صغيرة" و"الشغب الأبيض"، أما القسم الأخير وهو قسم "مخرجون صاعدون" فيضم 14 فيلما منها "عائلة طبيعية تمامًا" و"حياة جنونية" و"رحلة ليلية".









وتقام العروض هذا العام فى سينما "زاوية" بوسط القاهرة وسينما "جالكسى" بالمنيل التى استضافت البانوراما فى أوائل دوراتها، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة البانوراما للوقاية من فيروس كوفيد 19، وستعلن "زاوية" على صفحتها على فيسبوك عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فى البانوراما.









وتفتح سينما زاوية باب التقديم لكارنيهات البانوراما غدا الخميس الموافق 25 من شهر مارس الجارى على النحو التالي:





- بطاقة الصحفيين 100 جنيه.





- بطاقة الطلبة 200 جنيه.





- بطاقة العاملين بمجال السينما 250 جنيه.









وتتيح بطاقات البانوراما لحاملها حضور الحفلات الصباحية مجانًا في سينما زاوية وسينما جالكسي المنيل.









ومؤخرًا تم الكشف عن البوستر الرسمى للدورة القادمة وهو من تصميم الفنانة "نورا على".







