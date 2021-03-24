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أخبار العالم

العراق..وزير الخارجية القطري يزور بغداد وأربيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:51 ص
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني
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قسم الخارجي
يزور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني بغداد اليوم الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام عراقية فأن الوزير القطري سيزور بغداد اليوم الاربعاء، ويعقد مؤتمرًا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ثم سيزور أربيل ويجتمع مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان، ومن المقرر أن يتم افتتاح قنصلية لقطر في أربيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني بغداد اليوم الاربعاء.

وحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية فان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره القطري سيعقدان مؤتمرا صحفيا في مطار بغداد الدولي بعد ختام الزيارة.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار العراق منتصف الشهر الأول من العام الماضي، بهدف تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

كما زار الوزير القطري إقليم كوردستان، في 15يناير 2020، حيث اجتمع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني.
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