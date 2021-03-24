محافظ المنيا يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة والموجة 17 لإزالة التعديات على النيل

نعي المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخالص الآسي والحزن، المهندس، محمد سيد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، والذي وافته المنية، منذ أيام، وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والمهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة،، ورؤساء المراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.





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وأكد المحافظ، ان المنيا، من اهم المحافظات التي تحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات التطوير على ارضها، مؤكدًا على ضرورة تحمل المسؤولية، وتوحيد الجهود، في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقًا لرؤية مصر 2030.





وشدد على تنفيذًا توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد ، والعمل على، إزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق.





وأشار إلى ان هناك متابعة مستمرة بصورة مباشرة، على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الاعمال، وفقًا للمعايير القياسية، وبجودة عالية لتحقيق الأهداف المطلوبة، ونسب المعدلات، في إطار الجدول الزمني المحدد.





وأضاف المحافظ، ان المحافظة بدأت السبت الماضي في تنفيذ الموجة 17 من حملات إزالة التعديات علي أملاك الدولة "حماية النيل "والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، حيث تستهدف الحملات إزالة 93 حالة، وتم تنفيذ 54 حالة حتى الآن.





كما هنأ المحافظ الحضور، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، موجهًا رؤساء المراكز، ومديريتي التموين، والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح العديد من منافذ البيع بجميع مراكز ومدن المحافظة، موكدًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الغذائية، ومتطلبات المواطنين، على ان تكون بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.





وشدد محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية على الأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنون ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة داخل وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف تنفيذ التعليمات.



