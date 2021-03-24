إحالة ٦٧ من العاملين للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بشبراخيت وإيتاي البارود

شدد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة.







في السياق نفسه، نفذت الوحدات المحلية بمركز شبراخيت، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة ١٧ من العاملين بالوحدات الخدمية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني بمركز ومدينه شبراخيت، كما تم إحالة ٥٠ من العاملين بالإدارة التعليمية بإيتاى البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية وتغيبهم دون سند قانوني.







ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.







أسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طيبة والوحدات الصحية و مكتب التموين و مكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، كما تلاحظ غلق 2 مركز شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقصرين.







وشدد محافظ البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات اليومية في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.





كما نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.







أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ومواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنفا، و٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و5 شكائر علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر أنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بأی وسيلة من وسائل الإعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.







كما تم المرور على المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة قطاع النظافة بالمدينة.







ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات"، أمس الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة جميع الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية ورفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

- رفع ٤٤٣ حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور.

- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التملك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو.

- رفع جميع الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات"، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.







أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمامة تمثلت فى الآتي "540 طنا بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طنا بالدلنجات - 96 طنا بوادي النطرون - 168 طنا بالمحمودية - 90 طنا ببدر - 135 طنا برشيد - 73 طنا بالرحمانية – 553 طنا بكفر الدوار - 175 طنا بكوم حمادة".





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