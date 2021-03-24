وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات تلقي الأطقم الطبية أولى جرعات لقاح كورونا بدكرنس

قام اليوم الاربعاء ، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي، ومدير الطب الوقائي، بتدشين فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا للاطقم الطبية والمواطنين من كبار السن والأكثر عرضة للاصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي و مرضى زراعة الكلى والكبد و مرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب والقساطر المخيه بمركز تلقى اللقاح بمستشفى دكرنس العام.





يأتى ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية ، بالاطقم الطبيه وكبار السن ومرضى المراض المزمنة ، و بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، بالتوسع في اماكن تلقي اللقاح بالمحافظات الأعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.





كما شهد تطعيم عدد من الاطقم الطبية والمواطنين و شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



واشار وكيل الوزارة، الى ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع بكل ايام الاسبوع حتى في ايام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى دكرنس، مضيفا أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة ، وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم ، مضيفا: " اما بالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل، داعيا جميع الاطقم الطبية و المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: