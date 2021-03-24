محافـظ المنوفية يستقبل نقيب المحامين الجديد وأعضاء مجلس النقابة بمكتبه

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، ماهر حمودة نقيب المحامين بالمنوفية والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة ، تأتى تلك الزيارة في إطار حرص نقيب المحامين على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين النقابة والجهاز التنفيذي للمحافظة.





حيث أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بلقائه بنقيب المحامين الجديد وأعضاء مجلس النقابة متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم في الفترة المقبلة ، مثمنًا الدور الرائد الذي تقوم به نقابة المحامين فهم جزء لا يتجزأ من القضاء المصري العادل ومشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وخلال اللقاء قدم نقيب المحامين الشكر لمحافظ المنوفية على المجهودات التي يقوم بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن التواصل المباشر والمستمر مع أهالي المحافظة ، مؤكدًا دعم النقابة الكامل للجهاز التنفيذي والتواجد في كافة الأوقات وكذا عقد لقاء دوري مع محافظ المنوفية لمناقشة القضايا والوقوف على آخر المستجدات، مشيرًا إلى أننا نسعى جميعًا لهدف واحد الحرص على دعم المواطن المنوفى من خلال نشر التوعية القانونية والوعي السياسي لتحقيق الاستقرار له لضمان توفير حياة كريمة وآمنة.



