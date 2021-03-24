غرفة الإسكندرية تستعرض خدمات QNB المقدمة لمنتسبيها

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة السيد الأستاذ أحمد الوكيل، ندوة تعريفية بخدمات بنك QNB، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني، والمهندس هاني شمسية، ومحمود مرعي، والبديوي السيد، إضافة إلى حضور عدد من مسؤولي البنك، على رأسهم الأستاذ كريم محمود طاهر المدير الإقليمي، وأحمد القناوي مدير منطقة الإسكندرية لتأمينات الحياة، وأحمد حمزة مسؤول تطوير تمويل السلاسل التجارية، ومروان الخياط مدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومصطفى محمد السيد، مشرف عام وحدة الوساطة، وعدد من رؤساء الشعب التجارية بالغرفة.





وتأتي تلك الخدمات بناءً على بروتوكول التعاون الذي تم بين "غرفة الإسكندرية" وبنك QNB وشركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة، لمساعدة منتسبي "غرفة الإسكندرية" على تطوير أعمالهم.





في بداية اللقاء، قال الأستاذ أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، إن العالم يمر بفترة عصيبة خلال الوقت الحالي نتيجة أزمة جائحة كورونا، وما تابعها من آثار نتيجة الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الآثار الناتجة لم تكون آثار صحية فقط، بل آثار اقتصادية أيضًا، واجتماعية.





وأضاف أن المرحلة القادمة تقتدي الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، لأنها غيرت ثوابت كثيرة، وتسببت في متغيرات في المرحلة المقبلة، كما سرعت من عملية التحول الرقمي، مؤكدًا أن أزمة كورونا ساعدت في دخول نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي، إلى الاقتصاد الرسمي.





وأشار إلى أن "غرفة الإسكندرية"، وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع عدة بنوك مختلفة، لمساعدة منتسبي الغرفة على تطوير أعمالهم، والهدف من لقاء اليوم، توضيح الخدمات التي يقدمها البروتوكول للمنتسبين، لزيادة القدرة التنافسية لهم، وتوفير القروض المختلفة لتنشيط حركة البيع.





من جانبه، قدم الأستاذ كريم محمود طاهر المدير الإقليمي لبنك QNB نبذة عن البنك وحجم أعماله، وأبرز الخدمات التي يوفرها، موضحًا أن أرباح البنك خلال العام الماضي تعدت الـ7 مليار جنيه، رغم صعوبة العام من الناحية الاقتصادية نتيجة أزمة جائحة كورونا.





في نفس السياق، أوضح مروان الخياط مدير الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، الخدمات التي يقدمها البنك للأفراد والشركات لمنتسبي "غرفة الإسكندرية"، وإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات، كما قدم الأستاذ أحمد حمزة، مسؤول تطوير تمويل السلاسل التجارية، نبذة عن برنامج سلسلة التوريد بالبنك، والأنظمة المتاحة لمساعدة التجار من منتسبي الغرفة.





ومن جانبه قدّم مصطفى محمد السيد، مشرف عام وحدة الوساطة بالبنك، الخدمات التي تقدمها شركة QNB الأهلي لتأمينات الحياة، وأنواع الباقات المختلفة لديهم، سواء الخاصة بخدمات التأمين الفردي، أو خدمات التأمين الجماعي.