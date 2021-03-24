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أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا بالسودان.. توصيات بإعلان الطوارئ الصحية وإغلاق ولاية الخرطوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:16 م
كورونا في الخرطوم
كورونا في الخرطوم
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شيماء مصطفى
كشف مصدر سوداني رفيع لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم رفع توصيات للجنة الطوارئ العليا بالبلاد، بينها فرض إغلاق جزئي في الخرطوم لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".


وأقرت السلطات الصحية بولاية الخرطوم، برئاسة الأمين العام للحكومة، اليوم الأربعاء، عدة توصيات بشأن الوضع الصحي بالولاية عقب الإطلاع على تقرير وزارة الصحة الخاص بالوضع الوبائي، حسب صحيفة "سوداني".


وتضمنت توصيات اللجنة المشتركة لطوارئ كورونا، إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وإغلاق المدارس ومجمعات خدمات الجمهور لمدة أسبوع ابتداءً من تاريخ 24 مارس الجاري، على أن يتم تقييم الموقف الصحي بعد نهاية الأسبوع.


كما قررت اللجنة إغلاق المولات التجارية وصالات المناسبات والمطاعم السياحية لمدة أسبوع ابتداءً من 24 مارس الجاري، فضلا عن إغلاق المعابر الحدودية للولاية بصورة جزئية للمغادرين منها، على أن يتم السماح للقادمين من الولايات الأخرى مع حرية الحركة للبضائع والسلع الاستراتيجية.
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