محافظ قنا يتفقد الأعمال النهائية لمحطة معالجة الصرف الصحى بالأشراف البحرية

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولاته الميدانية بتفقد المراحل النهائية لمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الاشراف البحرية لخدمة قري شمال مدينة قنا والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لتعمير الريف المصرى و الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.





رافقه خلال الجولة المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







وأوضح محافظ قنا، بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمحطة ومن ضمنها 24 حوض معالجة تنقسم إلى "4 أحواض لاهوائى، 4 أحواض ترددى، 16 حوض انضاج , 2 حوض تخزين حمأة ".





و أضاف محافظ قنا، بأنه يجري الآن الانتهاء من الحائط الساند لحماية المحطة من إخطار السيول، موجهًا مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطات الرفع الرئيسية فى أسرع وقت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.





و أشار الداودي، إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدان بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولي تصل الي 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية وتبلغ تكلفتها الاجمالية 272 مليون جنيه، مؤكدا أن المشروع سوف يستهدف 7 قرى لخدمة اكثر من 130 ألف نسمة من أهالى قرى شمال مدينة قنا.





يذكر أن حجم الإستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بلغت ٦.٥ مليار جنيه من خلال تنفيذ ٦٧ مشروع مياه شرب ما بين محطات وشبكات مياه ويجرى الآن استكمال تنفيذ ٩ مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ ١٠ مشروعات في قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع آخر.







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