أقدم وأشهر ترزي لصناعة الجلباب البلدي بالشرقية..فيديو

قال ابراهيم أبو سليمان، أشهر ترزى لصناعة الجلباب البلدى بالشرقية، إن تاريخ صنعة الجلباب البلدى خرجت منذ أكثر من 150 سنة، لافتًا إلى أنه ورث الصنعة من جده كما ورث الماكينة والورشة منه ولم يجدد فيها شئ، مؤكدًا أنه لديه زبائن يأتونه خصيصًا من العريش ورفح ومن كل مكان.

وأضاف أبو سليمان، خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بي سي مصر"، أن صنعة الخياط البلدى انقرضت، ولكنه مازال محافظا على أصول المهنة مثلما علمه جده، مؤكدًا أن الجلابية البلدى لها طابع ورونق خاص.





وتابع ان خياطة الجلابية وتفصيلها قد تستغرق يومين بليلتين، منوهًا بأن الجلابية البلدى مشهورة ولها زبائنها حتى لو كان الشخص يلبس بنطلون وبدلة ولكنه يحرص فور نزوله بلده أو قريته أن يرتدى الجلابية البلدى.



