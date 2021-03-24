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ثقافة

"مش ذنبك".. مسرحية تناقش التحرش الجنسي بالجامعة الأمريكية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يعرض برنامج المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء والأربعاء، 30 و 31 مارس ؛ من 5 إلى 7مساء، مسرحية بعنوان "مش ذنبك" لمناقشة قضية التحرش الجنسي في مصر من خلال وجهات نظر مختلفة.

 أعد المسرحية مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة و تتكون من خمس مسرحيات صغيرة تناقش كل منها وجهة نظر مختلفة للقضية.

تكشف كل من المسرحيات الخمسة عن منظور مختلف للتحرش الجنسي في مصرمن خلال النظر إلي العلاقات داخل العائلات و بين الأزواج، والمارة، والضحايا والجناة، والرجال والنساء، والقوة والعجز.

 تتعامل كلٍ مسرحية مع جانب مختلف من هذه القضية بما في ذلك منظور الأسرة وصدام الطبقات الاجتماعية في مصر ورفض الافتراض الشائع بأن ضحايا التحرش هم المخطئون.

المسرحية رؤية الدكتورة جيليان كمبانا، أستاذة المسرح بالجامعة والدكتورة دينا أمين، مدير برنامج المسرح، اشترك في كتابة النص سبعة طلاب وخرجين من الجامعة  هم: يحيي عبدالغني و نوران مرسي و نور الكابتن و عمر عمر و نور ابراهيم و مروان جبلاوي و بسنت فهيم.

 

جدير بالذكر أن هذا العمل يضم أكثر من ٦٠ طالبا وخريجا ساهموا في الإخراج والتصميم والإدارة والتمثيل، والمسرحية ستكون مزيج من اللغة العربية و الإنجليزية.

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