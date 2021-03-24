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نصائح للحماية من العاصفة الترابية والوقاية من الأمراض

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:19 م
نصائح للحماية من
نصائح للحماية من العاصفة الترابية والوقاية من الأمراض
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أسماء عبد الحفيظ

يتعرض عدد كبير من المواطنين بالشعور بالضيق نتيجة العاصفة الترابية التى حدثت امس، مما دفع الكثير من الأشخاص للتساؤل، عن اهم النصائح للحماية من العاصفة الترابية والوقاية من الأمراض.

حذر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا، كبار السن والأطفال من نزول الشارع خلال هذه الأيام التى يحدث بها عاصفة ترابية.

وكشف موقع هيلثي عن نصائح لحماية الصحة من الامراض نتيجة استنشاق الأتربة:

- تجنب التدخين، فالسجائر هي من ابرز العادات المؤذية لصحة الرئة، ومع وجود اتربة بالجو تزداد المخاطر منها.

- تناول الاطعمة التي تحتوي على فيامينات لحماية الجسم من الأمراض.

- الاحتفاظ بالأقمشة المبللة لعدم وصول الاتربة إلى الأنف.

- شطف العين بالماء الفاتر  لعدم وصول الأتربه الى الشبكية فهي يمكن أن تسبب العمى.

- ارتداء الكمامات الطبية قبل الخروج من المنزل، لعدم استنشاق الهواء الملوث، وحماية مرضى الجيوب الأنفية.

- شرب العصائر الطبيعية لمد الجسم بالطاقة.

- ارتداء الملابس الثقيله لعدم الاصابة بالفيروسات.

- شرب كميات كبيرة من الماء فيما لا يقل عن 8 أكواب.

- شرب المشروبات الساخنة مثل الأعشاب الطبيعية والنعناع واليانسون.

- لعب تمارين رياضية قبل الخروج من المنزل، فالرياضة تحمي الجسم من الأمراض.

- تناول التطعيمات والأدوية لتقوية الجهاز المناعي.

- عدم استنشاق العطور قبل النزول.

- احضر معك اثناء الخروج بخاخة مياه

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