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برلمان

عربية النواب تثمن نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية وتوقيع 7 اتفاقيات بين البلدين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:26 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية اللقاءات التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سواء مع الملك عبد الله الثانى ملك الأردن أو مع الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، مشيرًا إلى زيارة "مدبولى" للأردن كانت ناجحة وأكدت على ثوابت العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وثمن "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم النتائج المهمة لأعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي انعقدت في عمان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة خاصة التوقيع على عدد من الوثائق والاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة وفى مقدمتها اتفاق إطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين البلدين واتفاق لتبادل الخبرات بين وزارتي التعاون المصرية والأردنية واتفاق البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية اضافة الى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الآثار ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجال مراقبة الشركات ومذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واتفاق البرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

وتوقع النائب أحمد فؤاد أباظة أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القاهرة وعمان، مؤكدًا ان التعاون كان قائمًا على مر التاريخ بين البلدين ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى شهدت العلاقات بين البلدين المزيد من التعاون والتنسيق وتطابق وجهتى نظر القاهرة وعمان تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

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