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برلمان

"أفريقية النواب" تدين الحادث الإرهابي بالنيجر.. وتطالب بتنفيذ رؤية السيسي لمكافحة الإرهاب في أفريقيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:23 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
أعربت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر الشقيقة وأسر الضحايا الأبرياء في أعقاب الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف عددًا من القرى في جنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة من الأبرياء.

ودان الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب فى بيان أصدره اليوم هذا العمل الإرهابي الوحشي، معربًا عن ثقته التامة في قدرة دولة النيجر على تجاوز هذه المحنة ومواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وطالب الدكتور شريف الجبلى من جميع الدول الافريقية الاسراع فى تنفيذ رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والدعوة إلى عقد قمة إفريقية في القاهرة تبحث تشكيل قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء ووضع رؤية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا خاصة أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف تعد أبرز التحديدات والمخاطر أمام الدول الافريقية.
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