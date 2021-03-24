قرد يعاني من السمنة المفرطة والسبب الوجبات السريعة

يعيش أكثر القرود سمنة مأساة في الأسواق التايلاندية، حيث يقترب يومًا بعد يوم إلى الموت بسبب نظامه الغذائي الذي يعتمد على الوجبات السريعة التي تقدمها إليها المارة أو سرقتها منهم.











تم تصوير القرد البالغ من العمر ثلاث سنوات والمسمى "جودزيلا" في منطقة مين بوري في بانكوك، وهو مكبل بالسلاسل داخل أحد المتاجر.











فيما يتزاحم المارة حول القرد شديد السمنة الذي يرتدي قميصًا ضيقًا، ومحاولة مداعبته وإطعامه، ولكن يبعد أيدي بعض الأشخاص الذين حاولوا مداعبته ولكن ترك رجلًا يقوم بتدليك القوائم الدهنية على ظهره.









"جودزيلا" هو قرد بري تضخم وزنه بعد التهامه للوجبات السريعة من المارة في تايلاند منذ عام 2017.











حتى الآن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.











وقالت صاحبة متجر والتي تدعى "مانوب"، إنها تبنت جودزيلا عندما تخلى عنه مالكه السابق، وتطعم مانوب القرد وتقول إنها تعامله جيدًا لكنها لم تتمكن من السيطرة على وزنه.









وقال مانوب: "عثر فريق الإنقاذ على جودزيلا عندما كان صغيرًا جدًا"، ولكن نشأ بعد ذلك على تناول أطعمة البشر من الوجبات السريعة.









فقد يزن جودزيلا الآن أكثر من 20 كيلوجرامًا، وهو تقريبًا، وقالت مانوب إن قردها يمارس الرياضة كل صباح لكنه لا يزال سمينًا.







