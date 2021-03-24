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برلمان

برلمانى يشيد باستمرار الاوقاف فى ايفاد علمائها لإحياء ليالى رمضان عالميًا رغم فيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:19 م
النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس
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فريدة محمد
وجه النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف لحرصه على استمرار ايفاد علماء وأئمة مصر لمختلف دول العالم فى ضوء دور مصر الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم.

وثمن " ادريس " فى بيان له اصدره اليوم ودور وزارة ايفاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ل " 27 " إمامًا وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان القادم 1442هــ وذلك إضافة إلى " 121 " موفدًا ومعارًا يحيون ليالي شهر رمضان المبارك 1442 هــ في " 24 " دولة وذلك إضافة إلى نحو " 2230 " من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس  ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها انما هو دليل قاطع على الدور التاريخى والمهم الذى تقوم به وزارة الاوقاف على المستوى العالمى.

ووجه النائب أحمد ادريس التحية والتقدير لجميع علماء وأئمة وواعظات وزارة الاوقاف على دورهم التنويرى والمستنير فى إبراز صحيح الدين فى مواجهة فيروس كورونا داخل مصر ومختلف دول العالم المتواجدين بها مثمنًا حرص الدكتور محمد مختار جمعة على استمرار ايفاد هؤلاء الابطال لمختلف دول العالم لإحياء ليالى شهر رمضان المعظم عالميًا رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
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