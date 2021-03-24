البيئة: إحلال وتجديد 15 شمندورة بمدينة دهب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء انطلاق المرحلة الثانية لحملة إحلال وتجديد الشمندورات وتجهيز مواقع الغوص بمحميات جنوب سيناء بمدينة دهب، وذلك لحماية الحياة البحرية وتسهيلا للمراكب السياحية فى الوقوف بمناطق الغوص مع ضمان حماية الشعاب المرجانية بما يوفر تجربة سياحية ممتعة تعكس جودة المنتج السياحى البيئى.









وقالت وزيرة البيئة إن الحملة تهدف إلى تجديد وإحلال 15 شمندورة ورباط اليخوت السياحية المنفذة لرحلات الغوص والسنوركلينج بمناطق قبر البنت والنابليون واللاجونا تنظيمًا للأنشطة البحرية السياحية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية للترويج للسياحة البيئية فى مصر كمنتج سياحى منافس بالسوق العالمية كتجربة سياحية بيئية وثقافية تتوافر بها جميع معايير الراحة والأمان للسائحين وللبيئة.









وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن خطة صيانة الشمندورات بمدينة دهب تستهدف صيانة 3 شمندورات وتركيب 12 شمندورة ووتد رباط بمناطق الغوص المختلفة بالمنطقة وفق خطة علمية تم وضعها طبقا للقدرة الاستيعابية لكل منطقة وأهميتها البيئية.









كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن حملة إحلال وتجديد الشمندوات بمدينة دهب تأتى فى إطار خطة شاملة لتوفير الشمندورات المطلوبة بمحميات جنوب سيناء بالكامل بما يضمن استدامة الموارد البيئية.









