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برلمان

علاء عابد يعزي محمد بن راشد في وفاة شقيقه: فقدنا رجلا مخلصا للأمة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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فريدة محمد
نعي النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية الإماراتي، الذي وافته المنية فجر اليوم. 

وتقدم النائب الأول للبرلمان العربي بخالص العزاء للشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الإمارات، وإلي الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ، وإلي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية.

وتقدم النائب الأول للبرلمان العربي ، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، قائلا:" فقدنا أحد الرجال المخلصين لبلاده  و للامه العربيه  بعد حياة مليئة بالعطاء والعمل الوطني الصادق".

كان قد أعلن ديوان حاكم دبي، اقتصار صلاة الجنازة على الشيخ حمدان بن راشد، على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية، كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.
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