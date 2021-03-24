علاء عابد يعزي محمد بن راشد في وفاة شقيقه: فقدنا رجلا مخلصا للأمة

نعي النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية الإماراتي، الذي وافته المنية فجر اليوم.





وتقدم النائب الأول للبرلمان العربي بخالص العزاء للشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الإمارات، وإلي الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ، وإلي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية.





وتقدم النائب الأول للبرلمان العربي ، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، قائلا:" فقدنا أحد الرجال المخلصين لبلاده و للامه العربيه بعد حياة مليئة بالعطاء والعمل الوطني الصادق".



