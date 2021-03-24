بعد ضجة واسعة.. ألمانيا تتراجع عن قرار الإغلاق الصارم في عيد الفصح

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل، بأن ألمانيا قررت إلغاء الإغلاق الصارم خلال عيد الفصح.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت حكام الولايات، اليوم الأربعاء، بأنها تخطط لوقف قرار فرض إغلاق صارم بسبب فيروس كورونا خلال عيد الفصح.





جاء ذلك بعد الضجة التي حدثت في البلاد، على خلفية إعلان ميركل تمديد العمل بإجراءات الحجر الصحي الصارمة، لتشمل فترة عيد الفصح، ما دفعها لعقد اجتماع طارئ عبر الفيديو مع حكام الولايات.





ونقلت الوكالة الألمانية عن عدد من المشاركين الذين لم يكشفوا عن هويتهم، أن ميركل أبلغت الحكام في بداية اجتماع أنها قررت وقف الخطة.





ويأتي إلغاء خطة الإغلاق برغم ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى الضعف في يوم واحد، فسجلت الوزارة 15 ألفًا و813 إصابة اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكره معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.





وكانت ميركل قررت في وقت سابق الإجراءات الجديدة بعد موافقة حكام الولايات، لفرض بعض القيود الجديدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.





وأكدت ميركل في مؤتمر صحفي، أن "الوضع خطير، وعدد الإصابات يتزايد بوتيرة متسارعة وأسرة العناية المركزة تمتلئ مرة أخرى".