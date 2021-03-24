كارتيرون يجتمع مع عبد الشافي بعد مران الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية.
وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .
ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.