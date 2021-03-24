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رياضة

كارتيرون يجتمع مع عبد الشافي بعد مران الزمالك

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد انتهاء المران الجماعي الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأشاد المدرب الفرنسي بالمستوى الذي ظهر به عبد الشافي في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وطلب كارتيرون من اللاعب الاستمرار على نفس الأداء ليتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة .

ويلتقي الفريق مع مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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