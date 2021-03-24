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رياضة

استياء في المنتخب الأوليمبي من تصريحات مدير الكرة بإنبي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:20 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
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يسرى غازى
أبدي الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي استيائه الشديد من تصريحات عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي انبي بشأن توقيع غرامه علي كريم فؤاد لاعب المنتخب بسبب تصريحاته في قناة فضائية خلال وجوده في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا ضمن برنامج الاعداد لنهائيات أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

واكد عبدالعزيز أن وجود اللاعب في المعسكر وارتدائه فانلة منتخب مصر وتصريحاته في القناه الفضائية التابعة للشركة الراعية للاتحاد هو حق اصيل تكفله اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

 وتابع ان جهاز المنتخب الأوليمبي يكن كل احترام وتقدير لكل اندية مصر التي ينضم عناصر منها أولا ينضم للمنتخب الأولمبي باعتباره شرف للاعب والنادي الذي ينتمي اليه وان الجهاز حريص علي ان تكون العلاقة طيبه بين اللاعبين وانديتهم وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع الجهاز مع اللاعبين في بداية كل معسكر وبالتالي فانه من غير المقبول ان يتم الإعلان عن عقوبة علي لاعب موجود في معسكر المنتخب.

واكد مدير المنتخب الأوليمبي علي ان الجميع يعمل وفق منظومه هدفها الارتقاء بكرة القدم المصرية وتحقيق الإنجازات الرياضية التي تسعد ملايين الشعب المصري
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