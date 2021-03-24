التليفزيون المصرى يحصل على 3 مسلسلات رمضانية بطريقة الإهداء





علم صدى البلد من مصادره، ان التليفزيون المصرى نجح فى الحصول على 3 أعمال درامية بطريقة الأهداء لعرضها على مجموعة قنواته الرسمية ونحديدًا القناة الاولى خلال شهر رمضان القادم بطريقة الأهداء .





وجاء هذا الأمر دعمًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تعد واحدة من أهم شركات الإنتاج فى العالم العربى ومصر لمؤسسة ماسبيرو العريقة .





ومن الأعمال المتوقع التى يتم إهدائها كل من مسلسلات القاهرة كابول ، ومسلسل كل مانفترق للفنانة ريهام حجاج ، ويجرى حالياُ اختيار عمل أخر حتى يتم عرض على شاشة التليفزيون المصرى .





مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.