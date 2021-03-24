ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

التليفزيون المصرى يحصل على 3 مسلسلات رمضانية بطريقة الإهداء

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:26 م
القاهرة كابول
القاهرة كابول
Advertisements
أحمد البهى


علم صدى البلد من مصادره، ان التليفزيون المصرى نجح فى الحصول على 3 أعمال درامية بطريقة الأهداء لعرضها على مجموعة قنواته الرسمية ونحديدًا القناة الاولى خلال شهر رمضان القادم بطريقة الأهداء .


وجاء هذا الأمر دعمًا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتى تعد واحدة من أهم شركات الإنتاج فى العالم العربى ومصر لمؤسسة ماسبيرو العريقة  .


ومن الأعمال المتوقع التى يتم إهدائها  كل من مسلسلات القاهرة كابول ، ومسلسل كل مانفترق للفنانة ريهام حجاج ، ويجرى حالياُ اختيار عمل أخر حتى يتم عرض على شاشة التليفزيون المصرى .


مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.

 

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

القنبلة النووية.. ضباط مخابرات: إيران تخفي معدات لصنع السلاح الأخطر في العالم

بوسي شلبي تنعى حمدان بن راشد

استياء في المنتخب الأوليمبي من تصريحات مدير الكرة بإنبي

تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة حمدان بن راشد

ضبط طبيبة مزيفة خطفت رضيعا من داخل مستشفى للأطفال بالسيدة زينب

اليونان وبريطانيا ترحبان بمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرس دانيال يسلم خطاب مهرجان المركز الكاثوليكى لـ محمد منير .. صور

قرية الحوض الطويل بالشرقية سقطت من حسابات المسئولين.. والأهالي يحلمون بإدراجهم في حياة كريمة | شاهد

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق المصري ..صور